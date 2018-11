Squarta, liste sanità problema grave

"Le lista d'attesa troppo lunghe nella sanità umbra sono un problema grave. È arrivato il momento che la Regione smetta di far finta di nulla e se ne occupi seriamente": così il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Marco Squarta. Il portavoce del centro destra ha chiesto che "il Comitato per il controllo e la valutazione dell'Assemblea legislativa si attivi convocando l'assessore competente per affrontare la questione delle eccessive liste d'attesa in Umbria".

"La Giunta regionale - ha sostenuto Squarta in una nota - continua a ripetere il ritornello dell'Umbria come 'Regione benchmark' in sanità. Ma la realtà con cui convivono quotidianamente gli umbri è un'altra: tempi di attesa estenuanti per visite ed esami anche importanti. E per i cittadini quello che conta in sanità è avere risposte rapide ai propri problemi di salute".