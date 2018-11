Domenica "Camminata tra gli olivi"

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Passeggiare tra gli olivi, godendo della bellezza dei luoghi e assaporando la bontà dell'olio appena spremuto. Sono undici le "Città dell'olio" umbre in cui domenica 28 ottobre si potrà andare alla scoperta della qualità dell'olio extravergine e dell'identità del paesaggio per la seconda edizione della "Camminata tra gli olivi": Campello sul Clitunno, Foligno, Giano dell'Umbria, Montefalco, Spello, Spoleto e Trevi in provincia di Perugia ed Arrone, Castel Viscardo, Ficulle e Montefranco in quella di Terni.

Le iniziative in Umbria della giornata, promossa dall'Associazione nazionale Città dell'Olio, sono state presentate dall'assessore regionale all'Agricoltura, Fernanda Cecchini. "La Camminata - ha detto - coincide con il percorso felice che sta accompagnando la candidatura della fascia olivata da Assisi a Spoleto, con il sostegno di Regione e Sviluppumbria.

È stata infatti iscritta nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici e, primo sito italiano, inserita nel programma Giahs della Fao".