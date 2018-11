Fondazione Carit sostiene la San Vicenzo de'Paoli

La Fondazione Carit per il secondo anno consecutivo ha deciso di devolvere alla Società San Vincenzo de'Paoli, che da oltre 60 anni a Terni interviene in aiuto delle famiglie in difficoltà economica, l'intero ricavato del 5 per mille ricevuto in donazione dai contribuenti.

In particolare, i circa 2.500 euro raccolti nell'anno in corso serviranno a supportare l'attività dell'Emporio bimbi di via Pascoli, struttura che offre accoglienza e servizi dedicati esclusivamente ai più piccoli. Dai prodotti alimentari ai giocattoli, dal materiale scolastico al vestiario, garantisce - sottolinea la Fondazione Carit - la distribuzione di beni essenziali, ma anche (grazie ai volontari che vi operano) aiuto compiti, ludoteca, baby sitter, laboratori, consulenze pediatriche. Dal momento della sua apertura l'Emporio ha aiutato circa 200 famiglie, per un totale di oltre 320 bambini da zero a 12 anni, di 31 nazionalità diverse.



