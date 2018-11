A Città Castello mostra-mercato tartufo

Torna dal primo al 4 novembre a Città di Castello la Mostra mercato nazionale che per quattro giorni celebrerà tutte le varianti del tartufo e in particolare la trifola dell'alto Tevere umbro.

Anche quest'anno ad animare il centro storico saranno numerose iniziative, che vanno dai mercati artigianali alle degustazioni, dai laboratori del gusto agli showcooking, fino alla gara di cani da tartufo.

Lo slogan scelto per questa 39/a edizione è "Le quattro stagioni del Tartufo", a dimostrazione di un'area fortemente vocata e in grado di offrire questo prezioso fungo ipogeo tutto l'anno: accanto alla trifola infatti, il celebre TuberMagnatum Pico, protagonista della stagione autunnale, e quindi della Mostra, in queste stesse terre è possibile trovare il nero pregiato (Tubermelanosporum) durante l'inverno, il bianchetto, o marzuolo (Tuberborchii), in primavera e il tartufo nero estivo, o scorzone (Tuberaestivum), nel periodo più caldo dell'anno.