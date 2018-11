Marini, ricostruzione per riqualificare

La ricostruzione post terremoto "non è solo riparazione del danno" ma è la "riqualificazione edilizia e urbanistica di un territorio". Lo ha sottolineato la presidente della Regione Catiuscia Marini intervenendo in Assemblea legislativa sul disegno di legge della Giunta per le aree colpite dal sisma.

Atto del quale è stato relatore di maggioranza Eros Brega (Pd) e di minoranza Andrea Liberati (M5S).

Marini ha parlato di "occasione, drammatica purtroppo, di una ricostruzione". "Importante nel momento in cui si fa - ha aggiunto - per non rifare come eravamo ma anche per adeguare, migliorare, riqualificare".

"Nel disegno di legge - ha sottolineato ancora la presidente della Regione - trovano risposta alcuni temi centrali per favorire la ricostruzione pesante, in particolare delle parti più danneggiate che preoccupano i cittadini".



