Nascondevano droga nella stalla: arrestati due pastori nel Palermitano

Possedevano una stalla tra Partinico e Monreale, in provincia di Palermo, i due pastori arrestati perchè trovati in possesso, all'interno del locale di loro proprietà, di due chili di canapa indiana. Si tratta di un uomo di 37 e uno di 65 anni, risultati percettori del reddito di cittadinanza, che sono inoltre stati denunciati anche per furto di energia elettrica in quanto la stalla era alimentata grazie ad un allaccio abusivo.