Palermo, nascondeva 8 chili di marijuana in cantina: 25enne arrestato

Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere di Bonagia, oltre alla droga rinvenuti anche 600 euro in contanti

A seguito di una perquisizione di una cantina nella disponibilità di un 25enne nel quartiere di Bonagia, a Palermo, i carabinieri hanno trovato 8 chili di marijuana, 160 grammi di hashish, oltre a materiale utile al confezionamento, tra cui tre bilance elettroniche di grandi dimensioni e tre bilancini di precisione. Per il giovane, al quale sono stati trovati anche 600 euro in contanti, il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere.