Incendio a Palermo, a fuoco imballaggi cartone davanti a supermercato

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Palermo per spegnere le fiamme di imballaggi di cartone sul marciapiede davanti a un supermercato in corso Tukory. Pare che a dare fuoco agli imballaggi siano stati tre giovani, ripresi da un video.

In fiamme anche tre auto

I pompieri hanno anche domato le fiamme, nella zona della stazione centrale, in via Patricolo e via Pisacane, dove sono andate a fuoco due auto. L'incendio di via Pisacane si è esteso a un’altra vettura parcheggiata vicino alla macchina incendiata. Le indagini sono condotte dalla polizia.