Palermo, rissa davanti a una discoteca: indaga la polizia

La scorsa notte è avvenuta una rissa davanti a una discoteca in via dei Nebrodi. Due gruppi di giovani si sono fronteggiati dopo essere usciti dal locale con spranghe e bastoni. L'arrivo della polizia, che indaga sull'accaduto, ha messo fine al caos che si era creato in strada.

Mentre i giovani si picchiavano alcune ragazze hanno urlato per cercare di mettere fine alla lite scoppiata per futili motivi. Qualche residente della zona ha ripreso l'accaduto con un telefonino. Al termine della rissa i buttafuori del locale hanno invitato i clienti a uscire dalla discoteca.