Il sinistro è avvenuto la scorsa notte intorno alle 2, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico

Un uomo di 31 anni, intorno alle ore 2 della scorsa notte, è finito con il proprio scooter contro le barriere del cantiere del collettore fognario tra via Roma e via Ammiraglio Gravina a Palermo. Il giovane è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Civico del capoluogo siciliano, al vaglio della polizia municipale la dinamica dell’incidente.