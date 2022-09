Palermo, minacce e percosse alla compagna: 29enne arrestato

Un uomo di 29 anni originario di Palermo è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito e minacciato la sua compagna, che per due anni ha vissuto in un clima di tensione e angoscia. Il giovane, indagato per maltrattamenti, lesioni personali e porto abusivo di armi da taglio, al momento si trova agli arresti domiciliari.

Le aggressioni

Nel dicembre 2020 nello specifico l’uomo si sarebbe reso protagonista di minacce con un coltello, schiaffi, spinte e percosse nei confronti della convivente, che è dovuta anche recarsi al pronto soccorso per farsi soccorrere.