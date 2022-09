Palermo, violenza sessuale: arrestato 41enne

Un palermitano di 41 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di avere violentato, lo scorso fine settimana, una ragazza conosciuta tra i locali della Vucciria a Palermo. Il gip, su richiesta della procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato San Lorenzo.

La vicenda

La giovane donna aveva accettato un passaggio a casa dal 41enne. In via Ugo La Malfa l'uomo però avrebbe svoltato in una traversa e, nell'auto, l'avrebbe violentata. Dopo una notte insonne la giovane, assistita da un amico, ha denunciato il fatto agli agenti del commissariato. Grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza i poliziotti sono risaliti all'uomo che ha accompagnato la giovane e all'auto usata.