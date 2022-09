Il rogo è divampato presso Misilmeri, in contrada Frattina, sul posto sono attesi altri mezzi aerei

Presso Misilmeri, contrada Frattina, nel Palermitano, è divampato un vasto incendio questa mattina. Sul posto sono intervenuti quattro canadair e un elicottero per domare le fiamme, ed è previsto anche l’arrivo di altri mezzi. Vigili del fuoco e forestali sono impegnati via terra per cercare di spegnere l’incendio.