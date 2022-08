Ancora incendi in provincia di Palermo, droni in azione

Gran caldo e incendi in provincia di Palermo. Squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate ieri per spegnere le fiamme nella zona di Collesano sulle Madonie, a Misilmeri e Marineo. Le squadre antincendio sono intervenute a protezione delle abitazioni e delle aziende.

Gli incendi

Nel pomeriggio di ieri un rogo è divampato lungo la statale Palermo Agrigento nella zona di Ciminna. Da alcuni giorni per contrastare gli incendiari le squadre della forestale utilizzano dei droni per controllare il territorio dall'altro. Uno strumento in più anche per contrastare gli abusi edilizi nel territorio e la formazione di discariche abusive.