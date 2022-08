Palermo, rapina in un distributore di benzina: indagini in corso

Due giovani a volto coperto e armati di pistola hanno minacciato i dipendenti e si sono portati via l'incasso, per poi fuggire

Una rapina è stata messa a segno in un distributore di benzina in via dell'Ermellino a Bonagia a Palermo. Due giovani a volto coperto e armati di pistola hanno minacciato i dipendenti e si sono portati via l'incasso, per poi fuggire. Gli impiegati hanno allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la testimonianza dei lavoratori per risalire ai rapinatori.