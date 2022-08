Palermo, furto nel negozio di un parrucchiere: avviate le indagini

I ladri hanno scassinato la porta d'ingresso e si sono portati via computer, prodotti di bellezza, contanti, attrezzature, profumi per l'ambiente e per il corpo

Furto nel coiffeur Marchese di via Principe di Paternò, a Palermo. I ladri hanno scassinato la porta d'ingresso e si sono portati via computer, prodotti di bellezza, pochi contanti, attrezzature, profumi per l'ambiente e per il corpo. Il colpo è avvenuto nel corso della notte. I dipendenti e il titolare lo hanno scoperto questa mattina. Era tutto a soqquadro e i malviventi hanno portato via anche circa 100 euro lasciati nel cassetto. Il proprietario ha denunciato il furto. Il locale non è dotato di telecamere di sicurezza. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini di sorveglianza di alcuni negozi vicini. Si stanno quantificando i danni. L'esercizio commerciale già un anno fa è stata vittima di un furto simile.