Fiamme nel Palermitano: un incendio distrugge ettari di bosco

Disagi per gli abitanti del comune di Borgetto e delle zone limitrofe, nessun danno al Santuario di Romitello

Nel Palermitano, i vigili del fuoco con l’ausilio dei canadair, hanno domato questa mattina un incendio divampato nel bosco di Romitello, che ha interessato anche il monte Gradara distruggendo ettari di bosco. Disagi per gli abitanti del territorio di Borgetto e per diversi villeggianti, costretti ad evacuare la zona, quando già dal pomeriggio di ieri l’incendio aveva iniziato a propagarsi. Nessun danno al Santuario di Romitello, che grazie all’intervento dei vigili del fuoco e della forestale, non è stato intaccato dalle fiamme.