Incendi in provincia di Palermo, intervento dei pompieri

Ancora incendi di macchia mediterranea ieri in provincia di Palermo. Le fiamme sono divampate nei territori di Monreale, Bolognetta, Campofelice di Fitalia. Forestali e vigili del fuoco sono stati impegnati in questi giorni a Godrano, dove sono dovuti intervenire nella zona del bosco di Ficuzza anche i mezzi aerei per diverse ore per spegnere il rogo che stava minacciando il bosco e gli allevamenti.

L'incendio

Proprio mentre divampavano le fiamme si stava inaugurando alla Casina Reale di Ficuzza una mostra sugli incendi boschivi alla presenza dei vertici della forestale siciliana.