Migranti, 21 persone sbarcate a Marettino

Viaggiavano a bordo di un gommone in pessime condizioni. Dopo essere stati soccorsi saranno trasferiti a Trapani

Ventuno persone migranti sono barcate questa mattina sull'isola di Marettimo, sono state avvistate a Cala Galera mentre stavano arrampicandosi sugli scogli dopo essere approdati a bordo di un piccolo gommone rosso, in pessime condizioni. I carabinieri e gli uomini della Guardia costiera li hanno soccorsi e portati in paese dove sono stati rifocillati. I migranti in giornata saranno trasferiti a Trapani.