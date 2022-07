Emergenza rifiuti a Carini, incendiati cumuli di spazzatura

Una gruppo di ragazzi, come segnalato alle squadre di soccorso, fino alle quattro di notte ha incendiato i cumuli di immondizia che si trovano in strada ormai da giorni

Emergenza rifiuti in provincia di Palermo, dove ci sono interi comuni invasi dalla spazzatura indifferenziata che non può essere conferita in discarica perché gli impianti sono saturi. E la scorsa notte a Carini decine sono stati i roghi di spazzatura.

La ricostruzione dei fatti

Una gruppo di ragazzi, come segnalato alle squadre di soccorso, fino alle quattro di notte ha incendiato i cumuli di immondizia che si trovano in strada ormai da giorni. Ieri il sindaco, Giovì Monteleone, aveva lanciato l'allarme. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dei roghi soprattutto in centro, nelle vie Ondes, Baiata, via Nazionale, via Tevere. Per giovedì è previsto un incontro in prefettura per cercare di risolvere questa nuova crisi che riguarda anche Bagheria. In questi giorni l'Asp ha Carini ha dichiarato l'emergenza sanitaria.