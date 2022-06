Palermo, anziano insegue rapinatore e recupera collana rubata

E' successo in via Adamo Smith dove un ragazzo ha strappato la collana d'oro al 78enne per poi tentare di fuggire

Un uomo di 78 anni dopo essere stato derubato ha inseguito il malvivente e ha recuperato la collana che gli era stata sottratta. E' successo in via Adamo Smith a Palermo dove un ragazzo ha strappato la collana d'oro al 78enne per poi tentare di fuggire. L'anziano però ha rincorso il malvivente ed è riuscito a bloccarlo e recuperare la collana. Sulla tentata rapina indagano i poliziotti che stanno cercando di risalire al responsabile. L'anziano rimasto leggermente ferito ha rifiutato il ricovero in ospedale.