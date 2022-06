Tre donne sono state sorprese a rubare alcuni prodotti in un supermercato in via Messina Marine a Palermo. Una volta scoperte, hanno aggredito e ferito il vigilante che cercava di bloccarle. L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Sull'accaduto indaga ora la polizia.