Furto in un circolo di tennis a Palermo, indaga la polizia

Furto nel circolo tennis Kalta di via Beato Angelico a Palermo. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti sono entrati nella struttura sportiva portando via diverse casse di alcolici dal valore complessivo di oltre 800 euro. I gestori del circolo hanno chiamato la polizia e denunciato il furto. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del colpo.