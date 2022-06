Si tratta di tre collaboratori occasionali nel locale per i quali era stata omessa la prescritta segnalazione al competente ispettorato del lavoro

A Carini, in provincia di Palermo, la guardia di finanza ha trovato tre lavoratori irregolari in una discoteca: tre collaboratori occasionali nel locale per i quali era stata omessa la prescritta segnalazione al competente ispettorato del lavoro. Nei confronti del legale rappresentante è stata elevata una sanzione di 6.500 euro.