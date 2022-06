Catania, bagnante in difficoltà al largo: salvato da guardia costiera

A segnalare la presenza della persona in pericolo è stato un diportista che, incredulo nel vedere una persona così a notevole distanza dalla costa, ha chiamato il numero blu 1530

Un bagnante che si trovava in difficoltà a circa mezzo miglio al largo dalla spiaggetta di San Giovanni Li Cuti è stato salvato dall'equipaggio di una motovedetta della guardia Cstier di Catania. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

L'allarme

A segnalare la presenza della persona in pericolo è stato un diportista che, incredulo nel vedere una persona così a notevole distanza dalla costa, ha chiamato il numero blu 1530. Giunti sul posto e individuato il bagnante, stanco, in stato confusionale e con un principio di ipotermia, i militari l'hanno recuperato a bordo dell'unità navale e, giunti in Capitaneria di porto di Catania, l'hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118.