Palermo, danneggia il box del triage dell'ospedale Civico: denunciato

Un palermitano di 45 anni è stato denunciato per avere danneggiato il triage al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. L'uomo si trovava da alcuni giorni ricoverato in ospedale. I medici avevano disposto le dimissioni, ma il paziente non aveva alcuna intenzione di lasciare l'ospedale e così ha iniziato ad inveire contro i medici e con un pugno ha danneggiato il box del triage nell'area di emergenza. Sono intervenuti i carabinieri in soccorso dei sanitari e il palermitano è stato denunciato.