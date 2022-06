Palermo, faceva il parcheggiatore abusivo in via Roma: denunciato

Un uomo di 74 anni è stato denunciato dai carabinieri a Palermo, nella zona di via Roma, dopo essere stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo.

Denunciato parcheggiatore abusivo

Dopo il primo avvistamento, l'uomo è stato individuato di nuovo nei pressi di piazza Borsa mentre faceva parcheggiare le vetture e si faceva pagare uno o due euro dagli automobilisti. Il posteggiatore era già stato multato in passato. Adesso è scattata anche la denuncia. Per l'uomo, in base alle nuove disposizioni, potrebbe scattare anche il daspo.