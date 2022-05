Palermo, furti in casa di anziani: indagini della polizia

Un gruppo di donne, con una scusa, è riuscito a entrare in diverse case portando poi via gioielli e soldi

La polizia indaga su una serie di furti commessi a Palermo ai danni di alcuni anziani da parte di un gruppo di donne che entrano in casa con una scusa e portano via gioielli e soldi.

I furti

Sono diversi i colpi fatti. L'ultimo in via Cesareo, dove una signora di 89 anni è stata derubata da una donna che sarebbe entrata nel suo appartamento con una scusa. Altre tre sono i casi simili. In via Giuseppe Cirrincione, e in viale Lazio, qui i colpi sono stati due. I ladri sarebbero riusciti a rubare ad un'anziana una trentina fra orecchini, bracciali e collane.