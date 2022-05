Operaio ferito in un deposito di marmi a Palermo, indagini in corso

Un operaio di 50 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri in un deposito di marmi in viale Regione Siciliana a Palermo. L'uomo con alcuni colleghi stava spostando delle lastre di marmo con un muletto quando una delle cinghie di contenimento si è spezzata. Le lastre sono finite sull'operaio che ha riportato una frattura ad una gamba e alcune contusioni. Il dipendente è stato trasportato all'ospedale Policlinico dove si trova ricoverato. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito il dipendente e il titolare della ditta.