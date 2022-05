Covid Sicilia, 3.263 casi: tasso di positività al 13,3 per cento

Sono 3.263 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.486 tamponi processati in Sicilia: ieri erano 3.131. Il tasso di positività sale al 13,3% ieri era al 13,1%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 114.197 con un decremento di 1.997 casi. I guariti sono 5.708 mentre le vittime sono 17 portano il totale dei decessi a 10.663. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 797, 6 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 42, lo stesso numero di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 800 casi, Catania 636 Messina 678, Siracusa 373, Trapani 335, Ragusa 262, Caltanissetta 200, Agrigento 322, Enna 122 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO).