Migranti, sbarcati in 505 a Pozzallo: erano su un peschereccio

Sbarco di migranti la notte scorsa a Pozzallo nel Ragusano. Un peschereccio, con 505 persone a bordo, è stato intercettato al largo ed è stato scortato fino al porto dalle motovedette della Guardia Costiera. L'imbarcazione si trovava a circa cinque miglia dalla costa. I migranti sono in buone condizioni. Sono stati visitati e rifocillati: in un primo momento verranno ospitati nella palestra comunale.

Le dichiarazioni

"Per tutta la notte le autorità sanitarie hanno iniziato a eseguire i tamponi per il Covid e finora non si è evidenziato nessun positivo. Nessun immigrato è stato trasferito in ospedale", dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. "Come era prevedibile la stagione primaverile si preannuncia calda per quanto riguarda il fenomeno migratorio nel Mediterraneo - aggiunge - Al Governo l'invito a porre grande attenzione al fenomeno affinché cominci ad affrontarlo con la massima urgenza. La raccomandazione è quella di trovarci di fronte ad esseri umani come noi. Non possono esserci profughi di serie A e profughi di seri B. Un sentito ringraziamento al Prefetto, alle forze dell'Ordine, alle Autorità Sanitarie, alla Protezione Civile, agli operai del Comune che come sempre hanno reso possibile, senza intoppi, le delicatissime operazioni di sbarco", conclude.