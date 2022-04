Incidente all’altezza di Cinisi, un morto e tre feriti sull'A29

Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale Civico dai sanitari del 118 in gravi condizioni. Il traffico è paralizzato

Un uomo è morto e tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Cinisi, in direzione del capoluogo siciliano. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale Civico dai sanitari del 118 in gravi condizioni. Il traffico nel tratto autostradale, dove è avvenuto l’incidente, è paralizzato. Sul posto è intervenuta la polizia.