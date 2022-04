Cinquanta auto danneggiate a Palermo, indagini in corso

Una cinquantina di auto sono state danneggiate da ignoti la scorsa notte nelle zona di via Montepellegrino. Tra i danni provocati copertoni squarciati, finestrini rotti, sportelli sfregiati col chiodo, specchietti spaccati. I veicoli erano parcheggiati in via dei Cantieri, in via Capuana e in via Carlo Giachery. Le indagini sono condotte da carabinieri e agenti della polizia di Stato che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona per risalire ai responsabili.