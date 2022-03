Furto in un pub a Palermo, danni da migliaia di euro

Furto in un pub in via Materassai, alla Vucciria a Palermo. I malviventi hanno portato via bottiglie di alcol, mixer, casse acustiche e altro ancora. Poi hanno anche cercato di rubare un'intera vetrina frigo con tutte le bottiglie, utilizzando un carrello, ma alla fine, forse disturbati dal passaggio di qualcuno, hanno desistito. I danni ammontano a diverse migliaia di euro. Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri e pubblicato su Facebook filmati delle telecamere di videosorveglianza.