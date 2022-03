Catania, ruba orologio in aeroporto e parte: denunciato al suo ritorno

Un uomo di 52 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il furto di un orologio avvenuto nell'aeroporto di Catania durante i controlli di sicurezza.

Dopo la denuncia di furto, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno individuato il responsabile, un passeggero in partenza per Milano Malpensa; quindi gli agenti hanno atteso il ritorno del 52enne in Sicilia, avvenuto dopo una settimana. L'uomo, vistosi scoperto, ha consegnato agli agenti l'orologio.