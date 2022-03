Minaccia di morte la compagna, arrestato 43enne nel Catanese

Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania per aver minacciato la compagna di morte. "Se ti trovo, ti ammazzo", le aveva detto. La donna, madre di una bambina avuta da una precedente relazione e attualmente incinta, dopo le minacce prima ha accompagnato la figlia a scuola e poi si è rifugiata a casa di una conoscente, da dove ha allertato il 112. L'uomo è riuscito a rintracciarla ed è andato a casa dell'amica ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri che l'hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il Gip ha convalidato l'arresto ed il 43enne è stato rinchiuso in carcere.