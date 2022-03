Aggredisce e minaccia la compagna, arrestato 28enne a Caltagirone

Il ragazzo avrebbe anche chiuso a casa la giovane privandola del cellulare. A novembre del 2021 la donna avrebbe deciso di interrompere la relazione e il giovane avrebbe iniziato una vera e propria persecuzione nei confronti della ex

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della compagna, che sarebbero continuati anche dopo la fine della relazione. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura di Caltagirone.

La vicenda

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. Sin dall'inizio della convivenza, nella primavera del 2020, la donna sarebbe stata sottoposta abitualmente a sofferenze fisiche e psicologiche, umiliazioni, pesanti ingiurie e minacce di morte. Frequenti le aggressioni fisiche da parte dell'uomo, che l'avrebbe presa a calci, pugni, afferrata per il collo o per la mascella. Il 28enne avrebbe anche chiuso a casa la donna privandola del cellulare. A novembre del 2021 la donna avrebbe deciso di interrompere la relazione e il giovane avrebbe iniziato una vera e propria persecuzione nei confronti della ex.