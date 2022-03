Ruba orologio all'aeroporto di Catania, bloccato in aereo

Un cittadino spagnolo è stato denunciato a Catania dalla polizia con l'accusa di aver sottratto un orologio durante i controlli di sicurezza per i passeggeri in partenza dall'aeroporto. L'uomo è stato bloccato dagli agenti quando era già a bordo dell'aereo in partenza per Madrid. Dopo la denuncia del furto, gli agenti hanno individuato il presunto responsabile grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo aereo.