Covid Sicilia, il bollettino: 2.516 casi. Tasso di positività al 14,4%

Sono 2.516 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 17.447 tamponi processati, il tasso di positività è al 14,4%.Gli attuali positivi sono 230.102 con un incremento di 1.910 casi. I guariti sono 1.412 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 9.743. Sul fronte ospedaliero sono 925 i ricoverati (+30), le persone in terapia intensiva sono 65 (-1). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo 973 casi, Catania 555, Messina 227, Siracusa 200, Trapani 489, Ragusa 266, Caltanissetta 190, Agrigento 314, Enna 114.