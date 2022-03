Incidente stradale a Palermo, auto contro un palo: un morto

L'auto è stata sequestrata ed è stata aperta un'indagine per capire la dinamica esatta dell'incidente, le cause ed escludere l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli

Incidente stradale nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. Una Fiat Uno bianca è finita contro un palo. Alla guida c'era Agostino Corrao, 21 anni, sposato con tre figli, che è morto sul colpo.

La tragedia

Il violento impatto è avvenuto intorno all'una di notte quando l'auto guidata dal giovane si è schiantata contro un palo della linea del tram nella zona di via Castellana in largo Mauro De Mauro. L'auto è stata sequestrata ed è stata aperta un'indagine per capire la dinamica esatta dell'incidente, le cause ed escludere l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli.