Incendio in un bar a Palermo, rogo innescato da friggitrice

Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia delle volanti per prestare il primo soccorso

Un incendio è divampato in un bar tra via Maqueda e via Bari a Palermo nell'area pedonale. Le fiamme sono partite dalla friggitrice. Il titolare ha lanciato l'allarme al 112. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia delle volanti per prestare il primo soccorso.