Riposto, estorsione: chiede denaro per comprare droga, un arresto

Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Riposto, nel Catanese, dai carabinieri con l'accusa di aver estorto a un conoscente, di 43 anni, denaro per comprarsi droga. A chiedere l'aiuto dei militari il 7 dicembre dello scorso anno è stata la vittima. L'arrestato, che deve rispondere di estorsione consumata e tentata, è ora ai domiciliari con il braccialetto eletronico.

Il racconto della vittima

Ai militari la vittima ha raccontato che nel luglio dello scorso anno era stato aggredito dal giovane in un bar di Via Roma nel quale lo aveva invitato a prendere un caffè. In quella occasione il 27enne senza alcuna ragione gli avrebbe dato un pugno in viso e l'avrebbe afferrato per il collo fino a che la vittima è riuscita a divincolarsi e fuggire grazie all'intervento del titolare del bar. Poi il 7 dicembre scorso, il 27enne avrebbe intimato alla vittima di consegnarli 30 euro minacciandola di prenderla a pugni. Il 27enne avrebbe ricevuto 20 euro e non soddisfatto avrebbe continuato a minacciare la vittima, che gli avrebbe consegnato altri 10 euro e poi sarebbe fatto accompagnare in auto a casa. L'indomani avrebbe chiesto altro denaro minacciando gravi ritorsioni. Non ricevendo risposta, il 27enne sarebbe andato a casa della vittima, avrebbe avrebbe tentato di scavalcare il cancello e avrebbe minacciato il padre del 43enne prima di fuggire avendo capito che la vittima aveva chiamato i carabinieri. A questo punto la vittima ha trovato il coraggio di denunciare.