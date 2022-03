Rapina in una tabaccheria a Palermo, ladri in fuga

Una rapina è stata messa a segno mercoledì pomeriggio in una tabaccheria di via Principe di Villafranca, a Palermo. Due uomini con i volti coperti da caschi integrali e armati di pistola hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale e hanno portato via 500 euro. Sono intervenuti i poliziotti delle volanti che hanno ascoltato il racconto della vittima. Sono in corso indagini e gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.