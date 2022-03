Catania, carnevale: i Nas sequestrano 1.500 articoli non sicuri

Oltre 1.500 articoli carnevaleschi sono stati sequestrati da carabinieri del Nas di Catania a due grossisti di prodotti di provenienza extra comunitaria di Acireale e Misterbianco, e 300 vestiti per bambini nell'hinterland, perché privi di marchio Ce, per un valore complessivo di circa 12mila euro.

I provvedimenti

I militari del Nucleo antisofisticazione hanno anche contestato sette violazioni amministrative e comminato sanzioni per 21mila euro. I provvedimenti sono stati eseguiti nell'ambito di controlli eseguiti in numerose città italiane da carabinieri del Nas in punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio di vestiti, maschere e scherzi carnevaleschi per contrastare l'immissione in commercio di prodotti non conformi che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori, soprattutto bambini.