Catania, agenti aggrediti durante cattura rapinatori: due arresti

Due uomini di 44 e 34 anni sono stati arrestati dalla polizia, a Catania, perché ritenuti gli autori di una serie di rapine aggravate a esercizi commerciali commesse tra dicembre e febbraio scorso. Nei loro confronti, lo scorso 14 febbraio, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, è stato eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura distrettuale etnea.

L'accusa

Secondo la tesi dell'accusa, il 34enne, travisato e armato, aveva fatto irruzione e si era impossessato del denaro, mentre il 44enne gli aveva messo a disposizione il proprio scooter per raggiungere gli esercizi commerciali e allontanarsi subito dopo. Il pomeriggio del 9 febbraio scorso, i due - ricostruisce la Procura di Catania - si sono resi responsabili di una rapina a una farmacia del centro cittadino, ma sono stati intercettatati, durante la fuga dalla polizia. In manette è finito il 44enne, mentre il complice di 34 anni è riuscito a sottrarsi alla cattura grazie all'intervento di diverse persone che hanno aggredito gli agenti. Poi è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza cautelare.