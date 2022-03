Palermo, operazione antidroga nel quartiere Zen: 4 arresti

In manette, tra gli altri, un 20enne, trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa, 60 dosi circa di cocaina, hashish e marijuana e 500 euro

A Palermo i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo straordinario, hanno arrestato 4 persone e sequestrato un'arma clandestina e 100 grammi di droga e 500 euro nel quartiere Zen. Nel corso delle attività un giovane di 20 anni è stato individuato dai militari della stazione San Filippo Neri: nascondeva in casa una pistola Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa, 60 dosi circa di cocaina, hashish e marijuana e 500 euro. La pistola è stata inviata al Ris dei carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se sia stata impiegata per la commissione di altri delitti.

Gli altri arresti

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno invece bloccato tre giovani che sono stati sorpresi in possesso di oltre 50 grammi di droga, nascosti nell'auto su cui viaggiavano. I tre sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. La droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo.