Palermo, avevano quasi sei chili di cocaina in auto: due arresti

La sostanza stupefacente era nascosta in una Fiat Panda fermata allo svincolo autostradale di Buonfornello in direzione del capoluogo siciliano

La guardia di finanza ha arrestato due corrieri della droga - di 32 e 26 anni - e sequestrato 5,8 chili di cocaina, nascosta in una Fiat Panda fermata allo svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. I militari hanno controllo l'auto trovando diversi involucri di plastica trasparente sottovuoto nascosti in un doppiofondo ricavato nel portellone posteriore della vettura. All'interno c'era la sostanza stupefacente.