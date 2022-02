Armi e droga in un magazzino, arrestati 2 fratelli a Palermo

Due fratelli di 32 anni e 27 anni sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri del comando provinciale con l'accusa di spaccio di droga e detenzione di armi. Nel corso di un controllo con l'utilizzo dei cani antidroga, i militari hanno trovato in un magazzino in via Marchese Pensabene, nel rione Zen 2, un fucile calibro 12 a canne mozzate, modificato artigianalmente, una pistola con matricola cancellata calibro 40, oltre 500 munizioni e 650 grammi complessivi tra marijuana e hashish. Il magazzino è stato aperto grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Le analisi

Le armi e il munizionamento verranno inviati al Ris dei Carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state impiegate per commettere altri delitti. La droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo.