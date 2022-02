Catania, evade dai domiciliari due volte in tre giorni

La misura cautelare era iniziata lo scorso 26 gennaio quando l'uomo era finito in manette per aver tentato di sportare il catalizzatore di un'auto parcheggiata in una strada del centro

A Catania un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia due volte nel giro di tre giorni per evasione dagli arresti domiciliari. Alla fine gli sono stati nuovamente ripristinati i domiciliari. La misura cautelare era iniziata lo scorso 26 gennaio quando l'uomo era finito in manette per aver tentato di sportare il catalizzatore di un'auto parcheggiata in una strada del centro. Tre giorni dopo era stato fermato a bordo di un'auto guidata dalla moglie mentre si trovava in Piazza della Repubblica.

Il terzo caso

Invece, la notte tra domenica e lunedì è stato bloccato in via Reclusorio del Lume a bordo di una vettura presa a noleggio. Aveva due catalizzatori e una sega elettrica. L'uomo era stato anche denunciato per ricettazione.