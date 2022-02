Palermo, sequestrati oltre 300 articoli non sicuri a un commerciante

A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato a un commerciante cinese oltre 300 articoli considerati non sicuri durante un controllo in un esercizio commerciale in Corso dei Mille. Secondo le Fiamme gialle nell’attività venivano commercializzati elettrodomestici e articoli per la casa in violazione del Codice del Consumo, senza il marchio Ce, documentazione e istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori. Al commerciante oltre al sequestro è stata elevata una sanzione per 6 mila euro.